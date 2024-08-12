Цена на газ в Европе приближается к максимуму

На сегодняшних торгах цена на газ в Европе впервые с декабря прошлого года превысила $460 за 1 000 кубометров.

Как сообщает Day.Az, 12 августа стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF (Title Transfer Facility) составила $467,6.

Отметим, что транспортировка азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) началась с 31 декабря 2020 года.

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