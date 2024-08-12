Каковы преимущества автобусов с электродвигателем?

В следующем году в Азербайджане будет построен завод по производству автобусов с электродвигателями. Кроме того, в этом году планируется выпустить на линию 160 автобусов с электродвигателями, импортированных из Китая. Основная цель - сделать транспортную систему более безопасной, экологически чистой и сократить выбросы в атмосферу.

Если сравнить городской транспорт, работающий на бензине и дизельном топливе, с электрическим общественным транспортом, преимущество очевидно, поскольку электрический транспорт не имеет выбросов. Таким образом город освобождается от тумана и взвешенных частиц, содержащихся в отходах. Это особенно опасно для детей, так как мелкая пыль некоторых металлов, содержащихся в выбросах, оседает в легких.

Автобусы с электродвигателями, как и любой электротранспорт, не создают шума. При движении по асфальту нет никаких других деталей, кроме шумящих шин, но это совсем незначительно по сравнению с шумовым воздействием дизельных и бензиновых автомобилей при эксплуатации.

Одним из существенных преимуществ является экономичность. То есть, если сравнивать 1 км пути на бензине и 1 км на электричестве, то по стоимости топлива здесь определенно побеждает электротранспорт.

Электрические автобусы имеют гораздо меньше деталей, чем автобусы с бензиновым или дизельным двигателями. Кроме того, эти автомобили имеют достаточно быстрое ускорение, что позволяет им с большей легкостью преодолевать перекрестки.

С другой стороны, главный минус электротранспорта в том, что зимой он потребляет больше энергии, потому что для отопления требуется определенное количество энергии. Естественно, что зимой расход электроэнергии у электробусов выше, чем летом.

Что касается принятия определенных мер во время выпуска автобусов с электрическим приводом, то, естественно, это вызвало необходимость создания инфраструктуры зарядки, которая уже создается.

Отметим, что в настоящее время в Баку запущено несколько автобусов с электродвигателями. Впервые на освобожденных от оккупации территориях в Шуше будут запущены электрические автобусы. В Шуше уже имеется 4 таких автобуса, которые хорошо зарекомендовали себя в горном ландшафте.