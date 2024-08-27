Мировые цены на нефть падают

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость октябрьского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent снизилась на 0,15% и составила $80,24 за баррель.

Как сообщает Day.Az, на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в ноябре, снизилась на 0,22% и составила $77,25.

Отметим, что в ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость октябрьского фьючерса 2024 года на нефть марки Brent повысилась на 0,55% и составила $78,58 за баррель.

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