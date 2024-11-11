Призываем увеличить к 2030 году глобальные мощности по хранению энергии в 6 раз

Призываем все стороны увеличить глобальные мощности по хранению энергии в шесть раз к 2030 году

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на церемонии открытия конференции в Баку.

"Как ведущая мировая климатическая платформа, COP29 не может и не будет молчать о мерах по смягчению последствий изменения климата. Совместно с Международным энергетическим агентством мы сегодня опубликовали призывы к действиям для справедливого и упорядоченного перехода. Мы призываем все стороны увеличить глобальные мощности по хранению энергии в шесть раз к 2030 году", - заявил он.

М.Бабаев добавил, что COP29 поднимает забытые проблемы, такие как растрата продуктов питания, которые составляют почти 10 процентов глобальных выбросов.

"Мы включили вопрос смягчения последствий в повестку всех встреч перед конференцией, чтобы найти пути вперед.

Как председательство, мы прилагаем все усилия, чтобы всесторонне решать проблему, не упуская из виду наш главный приоритет на переговорах - достижение новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию", - подчеркнул он.

Отметим, что в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.