Ни бизнес, ни правительства не остановят революцию в области чистой энергии

Ни бизнес, ни правительства не в силах остановить революцию в области чистой энергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии Саммита лидеров стран мира по вопросам изменения климата COP29 в Баку.

"Революция чистой энергии уже началась. Ни одна группа, ни один бизнес, ни одно правительство не смогут её остановить. Но вы можете и обязаны сделать так, чтобы этот переход был справедливым и достаточно быстрым, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,5 градусов по Цельсию", - сказал он.

"Настало время действовать", - заявил Гутерриш, подчеркивая необходимость реализовать ранее данные обещания.

"На COP28 вы все согласились отказаться от ископаемого топлива, ускорить внедрение энергетических систем с нулевым углеродным следом, обозначить этапы достижения этих целей, а также ускорить адаптацию к изменению климата и согласовать следующий раунд национальных климатических планов - или NDC - в соответствии с целевым ограничением в 1,5 градуса", - отметил Генсек ООН.

Ссылаясь на широкую общественную поддержку, Гутерриш отметил: "Опрос Оксфордского университета и Программы развития ООН показал, что 80 процентов людей по всему миру требуют более решительных действий в области климата".

Это требование поддерживают ученые, активисты и молодежь, и, по его словам, "их голос должен быть услышан, а не заглушен".

Гутерриш подчеркнул значительный экономический сдвиг в сторону возобновляемых источников энергии, отметив, что "в прошлом году впервые объём инвестиций в электросети и возобновляемые источники превысил затраты на ископаемое топливо". Он назвал эту трансформацию "неизбежной и необратимой", добавив: "Почти везде солнечная энергия и ветер - самые дешевые источники новой электроэнергии".