Многосторонние банки развития инвестировали в проекты общей мощностью 30 гВт

С 2006 года многосторонние банки развития инвестировали в проекты общей мощностью 30 гигаватт.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности".

"Мы работаем в странах с развивающимися рынками, где наблюдаем значительные изменения. И важно отметить, что многосторонние банки развития поддерживают свои обещания. Главная цель нашей миссии - это, конечно, предоставление финансирования. Мы активно финансируем проекты в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, и мы наблюдаем значительное ускорение в этой области. С 2006 года мы инвестировали в проекты общей мощностью 30 гигаватт, но только за 2023 год - 5 гигаватт. Это существенное ускорение, и эти 5 гигаватт составляют 25 процентов инвестиций в возобновляемые источники энергии в странах, где мы работаем, что свидетельствует о большом спросе. Второй аспект - это реализация энергоэффективности. Четверть проектов, в которые мы инвестируем, включает компоненты, направленные на повышение энергоэффективности - будь то декарбонизация процессов, поддержка домохозяйств, малого и среднего бизнеса, жилищного строительства или работа через партнерские финансовые учреждения. Всего с 2006 года мы вложили 33 миллиарда в проекты по энергоэффективности, при этом значительная часть инвестиций приходится на последний год", - сказала она.