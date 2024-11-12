Генерация из ВИЭ в Узбекистане достигнет 4 ГВт к концу года

Генерация из возобновляемых источников достигнет почти 4 гигаватт к концу текущего года в Узбекистане.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Узбекистана Фазлиддин Шарофитдинов в ходе министерского диалога на тему "Масштабирование инвестиций для увеличения в три раза объема возобновляемых источников энергии и удвоения энергоэффективности".

"Для достижения производства 40 процентов возобновляемых источников энергии (ВИЭ) к 2030 году страна уже внесла вклад и привлекла почти 5 миллиардов долларов США. В прошлом году мощность производства возобновляемой энергии составляла 1,5 гигаватта, а к концу этого года генерация из возобновляемых источников достигнет почти 4 гигаватт. Узбекистан занимает второе место среди стран Центральной Азии по производству электроэнергии после Казахстана. Почти 85 процентов электроэнергии поступает из ископаемого топлива и ядерного газа, и к концу этого года мы планируем генерировать почти 10 процентов от общей электроэнергии за счет возобновляемых источников.

Также через месяц мы введем в эксплуатацию первую систему хранения энергии в Узбекистане емкостью 300 мегаватт, которая будет служить для поддержки стабильности и балансировки сети. Для достижения этих целей мы сотрудничаем с известными компаниями из Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Китая, которые инвестируют в развитие и внедрение мощностей возобновляемой энергии на основе соглашений.

В прошлом месяце наш Президент принял специальный президентский указ для поддержки и привлечения инвестиций в возобновляемую энергетику, который предусматривает таможенные льготы, налоговые политики, субсидии и освобождение от земельного налога. Все эти усилия помогут внедрить возобновляемые источники энергии и достичь всех целей и задач по их развитию", - сказал замминистра.