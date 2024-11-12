Румынии крайне важно развивать "зеленый" коридор

Для Румынии абсолютно критично необходимо развивать "зеленый" коридор.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа в ходе 9-й министерской встречи, заседания руководящего комитета в соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

"Если вы посмотрите на карту цен на энергию в ЕС сегодня, вы увидите нечто довольно интересное. Средняя цена мегаватт-часа сегодня составляет 268 евро в Румынии, 306 евро - в Венгрии, 104 евро - во Франции, 76 евро - в Испании и так далее. Это подчеркивает тот факт, что переход к чистой энергии невозможен без передачи энергии. Мы ощущаем недостаток межсетевых связей в Европе - Болгария находится в той же ситуации, что и Греция, а иногда и Польша. Именно поэтому для нас абсолютно критично развивать эти маршруты, "зеленый" коридор, не только для энергетической безопасности, но и для конкурентоспособности в энергетике", - сказал он.