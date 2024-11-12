Ядерная энергетика и углеродное земледелие - основы климатической стратегии Казахстана

Казахстан инвестирует в мониторинг и цифровые инструменты для систем раннего предупреждения, а также в улучшение управления водными и земельными ресурсами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на конференции COP29 в Баку.

Президент подчеркнул, что Казахстан активно работает над проектами по сокращению выбросов метана, особенно в таких ключевых секторах, как уголь, нефть, газ и сельское хозяйство. "Вместе с нашими партнерами мы продолжаем работать над конкретными проектами по сокращению выбросов метана", - отметил Касым-Жомарт Токаев, добавив, что эти инициативы привели к трехкратному сокращению выбросов метана.

Обладая обширными сельскохозяйственными ресурсами, Казахстан продвигает углеродное земледелие - комплекс практик, направленных на сокращение выбросов парниковых газов и улучшение качества почвы. "Казахстан с его 200 миллионами гектаров сельскохозяйственных угодий имеет хорошие возможности для углеродного земледелия", - заявил глава государства, пригласив международные заинтересованные стороны изучить возможности для устойчивых инвестиций в сельское хозяйство в стране.

Также была подчеркнута роль Казахстана в глобальном энергетическом преобразовании, в частности, благодаря его значительному вкладу в развитие низкоуглеродной ядерной энергетики. Являясь ведущим мировым экспортером урана, на долю которого приходится 43% мировых поставок, Казахстан является ключевым игроком в области экологически чистой энергетики. Президент Казахстана также объявил, что на недавнем референдуме было одобрено строительство атомной электростанции в стране. "Мы стремимся обеспечить безопасность и эффективность проекта посредством партнерства с мировыми технологическими лидерами", - сказал он.