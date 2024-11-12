На COP29 в Баку обсудили возобновляемую энергию

В рамках COP29 состоялась панельная дискуссия на тему "Средиземноморский импульс: Ускорение на пути к 1 ТВт возобновляемой энергии к 2030 году".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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