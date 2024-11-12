https://news.day.az/economy/1706545.html На COP29 в Баку обсудили возобновляемую энергию В рамках COP29 проходит панельная дискуссия на тему "Средиземноморский импульс: Ускорение на пути к 1 ТВт возобновляемой энергии к 2030 году".
На COP29 в Баку обсудили возобновляемую энергию
В рамках COP29 состоялась панельная дискуссия на тему "Средиземноморский импульс: Ускорение на пути к 1 ТВт возобновляемой энергии к 2030 году".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре