Средиземноморье готово достичь 1ТВт возобновляемой энергии к 2030 году

Средиземноморье готово взять на себя амбициозную цель - достичь 1ТВт возобновляемой энергии к 2030 году, что значительно поспособствует достижению глобальных целей.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сопредседатель Средиземноморской сети чистой энергии, старший сотрудник аналитического центра ECCO Джавад Эль Харраз на панельной дискуссии на тему "Средиземноморский импульс: Ускорение на пути к 1 ТВт возобновляемой энергии к 2030 году".

"В каждом кризисе кроется уникальная возможность - шанс принять новую эру чистой и устойчивой энергии. На COP28, как вам известно, более 130 стран взяли на себя обязательство утроить мощности возобновляемой энергетики до 11 тераватт", - сказал он.

По его словам, сразу после этого региональные организации, промышленные компании, аналитические центры и гражданские общества по обе стороны Средиземного моря объединились, чтобы воплотить это стремление в конкретные региональные усилия, получившие название "Teramed".

"Впервые мы объявили о "Teramed" в Стамбуле на Зеленой неделе UFM в мае прошлого года, и продвигали её на многих других значимых мероприятиях, таких как Mini-Europe Future Energy Dialogue в Мюнхене в сентябре, Средиземноморский форум по декарбонизации, мероприятия в Тунисе, а также официально запустили на Неделе устойчивой энергии в Каире в прошлом месяце", - отметил Джавад Эль Харраз.

Он также добавил, что переход Средиземноморья от ископаемого топлива к чистой энергии имеет важное значение для регионов с обильными солнечными и ветровыми ресурсами.

Отметим, что в Баку проходит 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Официальная церемония открытия прошла 11 ноября на Бакинском Олимпийском стадионе.

С 12 по 13 ноября состоится Саммит мировых лидеров по климатическим действиям.

Напомним, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было принято 11 декабря прошлого года на пленарной сессии COP28 в Дубае.

Рамочная конвенция ООН по изменению климата была подписана в июне 1992 года на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро для предотвращения опасного антропогенного влияния на климатическую систему.

Первая сессия прошла в марте 1995 года в Берлине, а секретариат конференции расположен в Бонне.