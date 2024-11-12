Кыргызстан за глобальное единство и увеличение климатического финансирования

Президент Кыргызстана Садыр Джапаров во время выступления на саммите COP29 в Баку призвал к единым глобальным действиям в области изменения климата и инновационным механизмам финансирования для поддержки развивающихся стран в решении климатических проблем, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На фоне острых проблем, связанных с изменением климата, Президент подчеркнул необходимость сотрудничества стран в реализации климатических инициатив, независимо от геополитических различий. "Мы должны объединиться в борьбе с изменением климата", - заявил он, подчеркнув, что достижение целей Парижского соглашения требует скоординированных глобальных усилий. Он заявил о поддержке Кыргызстаном новой цели финансирования борьбы с изменением климата, призвав развитые страны увеличить помощь развивающимся странам в борьбе с изменением климата до 2 трлн долларов и упростить доступ к этим средствам.

В рамках перехода к инновационному климатическому финансированию Садыр Джапаров рассказал о стратегии Кыргызстана по привлечению заемных средств в данном контексте. Он предложил реструктурировать внешний долг Кыргызстана для финансирования конкретных экологических инициатив. В стране создан Климатический целевой фонд для направления ресурсов на экологические и устойчивые горные проекты, к участию в котором приглашены заинтересованные страны.

Подчеркнув важность проектов Кыргызстана в области возобновляемой энергетики, Президент Джапаров обсудил совместное строительство Камбаратинской ГЭС-1 с соседними странами, одной из крупнейших в регионе. Для решения проблем, связанных с водными ресурсами, он предложил создать в Бишкеке региональный центр, посвященный энергоэффективным и ресурсосберегающим технологиям, призвав к поддержке партнеров по развитию.