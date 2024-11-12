Министр Кыргызстана отметил высокий уровень организации COP29 в Баку

Азербайджан принимает на конференции COP29 участников со всего мира для обсуждения ключевых вопросов изменения климата.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Медер Машиев.

"Мы прибыли на COP29 в Баку с внушительной делегацией и открыли наш первый национальный павильон. Я рад лично присутствовать на столь значимом мероприятии. Организация мероприятия находится на высочайшем уровне, и приятно, что такое важное событие проходит на братской азербайджанской земле. Мы очень рады, что Азербайджан принимает участников со всего мира для обсуждения ключевых вопросов изменения климата на конференции COP29", - сказал министр.

М.Машиев отметил, что проблемы, связанные с изменением климата, с каждым годом становятся более серьезными.

"Сегодня всем понятно, что изменение климата - это не абстрактная угроза, а реальная проблема. Нам необходимо активно бороться с последствиями этих изменений, и мы рады, что эта тема обсуждается здесь, в Азербайджане", - добавил он.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.