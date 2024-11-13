https://news.day.az/economy/1706673.html Нулевой выброс углерода стал темой панельной дискуссии на COP29 - ФОТО В рамках СОР29 проходит панельная дискуссия на тему "Инвестиционная ассоциация Китая: Иллюстрация нулевого углерода". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
Нулевой выброс углерода стал темой панельной дискуссии на COP29 - ФОТО
В рамках СОР29 проходит панельная дискуссия на тему "Инвестиционная ассоциация Китая: Иллюстрация нулевого углерода".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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