Нулевой выброс углерода стал темой панельной дискуссии на COP29

В рамках СОР29 проходит панельная дискуссия на тему "Инвестиционная ассоциация Китая: Иллюстрация нулевого углерода".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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