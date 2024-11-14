В Баку проходит первая встреча министров окружающей среды и экологии государств-членов ОТГ

В рамках COP29 в Баку проходит первая встреча министров окружающей среды и экологии стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, во встрече принимают участие министры экологии и природных ресурсов Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Турции, а также генеральный секретарь ОТГ.

На встрече также была подписана "Министерская декларация".

Декларация включает в себя совместную позицию, совместный план действий в области окружающей среды и устойчивого развития на уровне министров ОТГ.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.

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