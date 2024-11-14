https://news.day.az/economy/1707002.html В рамках COP29 обсуждают многосторонниие банки развития В рамках COP29 проходит круглый стол на тему "Трансформационная климатическая деятельность: Перевод акцента с финансовых поступлений на влияние и на каталитическое воздействие МБР, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
В рамках COP29 обсуждают многосторонниие банки развития
В рамках COP29 проходит круглый стол на тему "Трансформационная климатическая деятельность: Перевод акцента с финансовых поступлений на влияние и на каталитическое воздействие МБР, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Целью мероприятия является обсуждение роли многосторонних банков развития (МБР) в привлечении климатического финансирования на развивающихся рынках и в развивающихся странах.
Организатор мероприятия Президентство COP29 и Азиатский банк развития.
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