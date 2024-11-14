В рамках COP29 обсуждают многосторонниие банки развития

В рамках COP29 проходит круглый стол на тему "Трансформационная климатическая деятельность: Перевод акцента с финансовых поступлений на влияние и на каталитическое воздействие МБР, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Целью мероприятия является обсуждение роли многосторонних банков развития (МБР) в привлечении климатического финансирования на развивающихся рынках и в развивающихся странах.

Организатор мероприятия Президентство COP29 и Азиатский банк развития.

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