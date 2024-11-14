Всемирный банк намерен выделить 150 миллиардов на климатические проекты

Всемирный банк планирует выделить 150 миллиардов долларов США на финансирование климатических проектов в течение ближайших 10 лет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент Всемирного банка по вопросам устойчивого развития Юрген Фёгел в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности"

"Всемирный банк планирует выделить 150 миллиардов долларов США на финансирование климатических проектов в течение ближайших 10 лет. Развивающимся странам потребуется до 2030 года ежегодно 2,4 триллиона долларов для сокращения выбросов углекислого газа и подготовки к будущим рискам. Страны, люди, экономики и компании переживают трудные времена. Поэтому нам необходимо действовать. Это может быть моим посланием от имени Всемирного банка.

В прошлом году мы выделили развивающимся странам 43 миллиарда долларов США. Это одна из крупнейших поддержек для развивающихся стран с точки зрения финансирования климата по сравнению с другими фондами. Всемирный банк внедрил новые инструменты, такие как условия долговых обязательств, устойчивые к изменениям климата. Страны, особенно небольшие островные государства, действительно нуждаются в помощи, когда сталкиваются с катастрофами. На данный момент у нас есть соглашения с 14 странами. Эти страны смогут отложить или уменьшить выплаты по долгам, если столкнутся с бедствием. Это оказывает большую поддержку", - подчеркнул он.