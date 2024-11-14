АБР усиливает поддержку развивающихся стран в укреплении их финансовых систем

АБР наращивает свои целенаправленные и специализированные усилия по поддержке развивающихся стран в развитии и укреплении их финансовой системы, устойчивой к климатическим изменениям и способной к реагированию на климатические вызовы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал вице-президент Азиатского банка развития по Южной, Центральной и Западной Азии Ингминг Янг в ходе панельной дискуссии на тему "Глобальная финансовая система: расширение финансирования климатической активности".

"АБР наращивает свои целенаправленные и специализированные усилия по поддержке развивающихся стран в развитии и укреплении их финансовой системы, устойчивой к климатическим изменениям и способной к реагированию на климатические вызовы. Мы используем традиционные кредиты через финансовых посредников, чтобы поддерживать клиентские банки во внедрении и институционализации их систем климатического финансирования с целью увеличения объема кредитования климатических проектов. Мы активно используем кредиты, основанные на политике, чтобы помочь странам создать всеобъемлющую основу для климатического финансирования", - сказал он.

По словам И.Янг, АБР также использует региональный подход для масштабирования лучших практик.

"Недавно мы провели форум по вопросам климатических и стихийных рисков, где собрались политики, регуляторы и практики, чтобы обменяться идеями и опытом углубления финансового и страхового рынков для решения проблем изменения климата, таких как климатическое страхование. Что касается относительной важности финансовых учреждений и изменения политики, у меня есть веские основания полагать, что они все важны, но некоторые из них более значимы, чем другие, в зависимости от стран и времени, так как подход, учитывающий специфику каждой страны, имеет ключевое значение для разработки и приоритизации изменений политики и финансовых институтов. Такие аспекты, как внутренний потенциал, макроэкономическая ситуация, уровень развития страны, в значительной степени определяют осуществимость и приоритетность изменения политики и финансовых инноваций. Поэтому в АБР мы стремимся помочь развивать потенциал для устранения этих пробелов", - подчеркнул он.