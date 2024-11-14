COP for Hope: Надеемся, что решения, принятые на COP29 облегчат борьбу с изменением климата

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Нашим очередным собеседником стал глава делегации Чада Хамид Абакар Сулеймани.

Он сказал Trend, что в результате COP29 развивающиеся страны смогут договориться о выделении какой-то новой политической и финансовой помощи, особенно для Африки, что облегчит борьбу с изменением климата, передает Day.Az.

Сулеймани выразил радость от пребывания в Баку.

"Здесь очень добрые люди, они помогают везде, даже на улице. Я просто подумал про себя, является ли помощь людям какой-то культурой или жестом, но я понимаю, что это поведение, которое существует уже давно. Поэтому азербайджанский народ очень дружелюбен. Конференция очень хорошо организована. Здесь каждый чувствует себя счастливым.

Мы надеемся, что в результате COP29 развивающиеся страны смогут договориться о выделении какой-то новой политической и финансовой помощи, особенно для Африки, что облегчит нам борьбу с изменением климата.

Я хочу, чтобы COP29 привел к мобилизации нового финансового плана для борьбы с изменением климата. Пусть развитые страны продемонстрируют свое лидерство в предоставлении финансовой поддержки, которая может позволить развивающимся странам реализовать результаты адаптации и снижения воздействия. Таким образом, мы можем назвать эту конференцию COP29 - обещающей широкие возможности для финансирования и инвестиций.

Все развивающиеся страны и особенно Африка страдают от последствий изменения климата. Поэтому мир должен бороться с климатическим кризисом объединившись", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.