COP for Hope: Конференция COP29 в Баку имеет важное значение

Источник: Агентство международной информации Trend

АМИ Trend представляет специальный проект под названием "COP for Hope" в рамках COP29. Этот проект предоставляет уникальную возможность прислушаться к мнению мировых лидеров, руководителей стран и передовых личностей в различных областях - политике, экономике, науке и экологии, объединившихся для достижения единой цели в борьбе с изменением климата.

Очередным собеседником стал представитель Группы Всемирного банка Даниэл Моррис.

Он сказал Trend, что конференция COP29 в Баку имеет важное значение.

Д.Моррис отметил, что эта конференция объединяет людей со всего мира.

"Международное сообщество собравшись здесь, получает возможность принимать четкие решения по финансовым вопросам, связанным с изменением климата, предотвращению последствий изменения климата, оказанию поддержки странам, которые больше всего страдают от этого, и другим подобным вопросам.

Эта конференция также является возможностью для Азербайджана внести еще один вклад в мир. Азербайджан может еще раз показать свою активную роль в решении глобальных проблем",- добавил Д.Моррис.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.