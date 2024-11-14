Счетная палата фокусируется на вопросах, связанных с глобальными вызовами

Счетная палата уделяет особое внимание вопросам, возникающим в результате глобальных вызовов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на мероприятии "На какой стадии находятся правительства в своей деятельности в области климата? - Результаты оценки климатического сканера" в рамках COP29.

"Первые глобальные результаты Климатического сканера в рамках объявленного года и на COP29, проводимой в Баку, повышают ответственность Счетной палаты Азербайджанской Республики как принимающей стороны.

Изменение климата считается одной из самых больших глобальных проблем нашего времени. Выполнение мероприятий по смягчению последствий изменения климата и адаптации к этим воздействиям требуют выделения значительных финансовых, в том числе государственных средств. Это делает неизбежным участие высших органов финансового контроля (ВОФК) в целевом использовании этих средств, а также в обеспечении прозрачности и подотчетности. Не случайно для многих ВОФК, которые в настоящее время осознают риски, связанные с изменением климата, климатическая деятельность является предметом экологического аудита номер один.

Счетная палата Азербайджанской Республики также уделяет особое внимание вопросам, вытекающим из глобальных вызовов в ее деятельности. В последние годы вопросы, связанные с окружающей средой, в том числе некоторые области климатической деятельности, особенно были охвачены нашими аудитами эффективности", - сказал он.

По его словам, обычно проводимые аудиты показывают, что существует ряд вызовов в этой области.

"Часть из них связана с институтом аудита, а часть - с окружающей средой, в которой проводится аудит. Мы считаем, что большинство из них актуальны для ВОФК всех стран. Я хотел бы озвучить некоторые из них:

✓ Внедрение экологически чистых решений в некоторых случаях не соответствует традиционным стандартам и требует внесения изменений в национальное законодательство;

✓ проблемы с ассортиментом и своевременным предоставлением информации о климатической деятельности, а также трудности с доступом к достоверной информации;

✓ отсутствие большого количества опыта, который можно было бы считать хорошим в отношении климатических финансов;

✓ наблюдение различий между теорией и практическим применением зеленого бюджета;

✓ наличие на стадии разработки стандартов климатического аудита, а также необходимость формирования у аудиторов специальных знаний и навыков в данной области;

✓ трудности определения масштабов климатического аудита, а также значимости этих аудитов;

✓ необходимость увеличения количества государственных аудитов в условиях включения в процессы аудита глобальных рамок, особенно Целей устойчивого развития и т.д."

Отметим, что 11 ноября в Бакинском Олимпийском стадионе состоялось открытие 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), который продлится до 22 ноября. Мероприятие является самым масштабным, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые проходит в регионе в Азербайджане.

В рамках COP29 12-13 ноября состоится мероприятие самого высокого уровня - саммит мировых лидеров по климатической деятельности.

Основное ожидание от COP29 заключается в согласовании справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Помимо того, что создание климатического финансирования является главным приоритетом, создающим условия для деятельности, оно также будет способствовать выполнению обязательства 1,5°C, объединив всех вместе.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.