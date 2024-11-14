"Зеленая" таксономия поспособствует масштабированию климатического финансирования

"Зеленая" таксономия откроет большие возможности для масштабирования климатического финансирования, эффективно мобилизует капитал и ускорит переход к зеленой экономике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязымов в ходе панельной дискуссии? организованной Центральным банком Азербайджана на тему "Продвижение устойчивого финансирования по всему миру: Дорожная карта по обеспечению совместимости и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования".

"Позвольте мне подчеркнуть прогресс в области зеленой таксономии на национальном уровне. Мы уже приняли "зеленую" таксономию с активным участием различных государственных учреждений, ассоциаций финансовой отрасли и международных финансовых организаций. Эта инициатива откроет большие возможности для масштабирования климатического финансирования, эффективно мобилизует капитал и ускорит переход к "зеленой" экономике. Пользуясь случаем, хочу выразить особую благодарность Всемирному банку за техническую помощь в разработке таксономии", - сказал он.

Отметим, что вчера Центральный банк Азербайджана утвердил "зеленую" таксономию.

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