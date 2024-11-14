На COP29 обсудили роль суверенных фондов благосостояния в финансировании энергоперехода

В День финансов, инвестиций и торговли, проходящий в рамках COP29, Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) совместно с Международным форумом суверенных фондов (SFBF) организовал панель высокого уровня на тему "Роль суверенных фондов благосостояния в финансировании энергетического перехода".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Это важное мероприятие, включенное в список мероприятий председательства COP29 и проходившее в "Синей зоне", призвано было обсудить поддержку суверенных фондов благосостояния (SSF) для развития устойчивого финансирования и процесса перехода к низкоуглеродной экономике. Мероприятие началось со вступительных речей исполнительного директора Ithmar Capital - председателя SFBF Обаида Амране и исполнительного директора ГНФАР - заместителя председателя SFBF Исрафила Мамедова. В выступлениях особое внимание было уделено важной роли, которую играет SSF с его долгосрочными инвестиционными стратегиями в предотвращении изменения климата.

"Как фонды благосостояния мы несем ответственность не только за наши существующие возможности, но и за создание модели привлечения капитала, которая будет служить устойчивому развитию. Сегодня наше сотрудничество в рамках COP29 еще раз отражает нашу совместную приверженность решению проблем энергетического перехода и климата посредством долгосрочных и стратегических инвестиций", - отметил Обаид Амране.

"ГНФАР, который вносит значительный вклад в государственный бюджет Азербайджана, играет важную роль в финансировании программы устойчивого развития страны и энергетического перехода. С обеспечением сильного управления в соответствии с Принципами Сантьяго демонстрируется приверженность укреплению экономической стабильности и продвижению к устойчивому будущему", - сказал Исрафил Мамедов.

Модератором мероприятия выступила глава отдела глобальной устойчивости компании Franklin Templeton Энн Симпсон. На заседании выступили: Бо Ли, заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда; Гуо Сянцзюнь, исполнительный вице-президент Китайской инвестиционной корпорации; Дерек Розики, руководитель отдела устойчивого инвестирования инвестиционной компании Mubadala; Стив Ховард, заместитель председателя по устойчивому развитию холдинга Temasek; Прасад Гадкари, исполнительный директор и руководитель отдела стратегии Индийского национального фонда инфраструктурных инвестиций.

Участники дискуссии обменялись мнениями по таким темам, как интеграция переходного финансирования в инвестиционной среде, сокращение выбросов, распределение активов и управление ожиданиями риска и доходности. Также были обсуждены основные нормативные, структурные и рыночные проблемы, возникающие при широком применении переходного финансирования, и отмечены такие решения, как применение различных финансовых моделей для расширения устойчивых инвестиций.

После обсуждения SFBF обнародовал коммюнике, подтверждающее приверженность членов SSF поддерживать декарбонизацию своих портфелей, укреплять партнерские отношения для обеспечения устойчивого финансирования и расширять климатическое финансирование. В коммюнике подчеркивается важность создания инновационных финансовых инструментов, содействия прозрачности и справедливого энергетического перехода, особенно в развивающихся странах. В документе также отмечается, что SFBF продолжит свою деятельность по привлечению капитала для борьбы с изменением климата, и следующие мероприятия в этом направлении будут проводиться на COP30 в Белене, Бразилия, и предстоящих конференциях ООН по изменению климата.

В качестве одной из мер председательства в COP29 была выдвинута на первый план уникальная и стратегическая роль SSF в поддержке целей глобальной климатической повестки дня. Эта платформа, организованная ГНФАР и SFBF, еще раз продемонстрировала потенциал SSF в формировании устойчивого будущего посредством глобального сотрудничества и ответственных инвестиций.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.