Подписана Бакинская декларация о партнерстве с CAREC

На организованной министерством экономики Азербайджана в рамках COP29 в Баку сессии высокого уровня, посвященной партнерству с CAREC по климату, инновациям и торговле, подписана декларация.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в рамках COP29 состоялась сессия высокого уровня, посвященная партнерству с CAREC по климату, инновациям и торговле, организованная министерством экономики. На мероприятии, прошедшем под модераторством регионального руководителя Департамента сотрудничества и интеграции Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Лазизы Сабировой, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул вклад Программы CAREC в развитие региона.

Было отмечено, что программа оказывает поддержку укреплению регионального сотрудничества путем инвестирования в качественные проекты в различных отраслях, включая приоритетные направления. Подчеркнуто, что Азербайджан, являясь важным транспортным узлом региона, играет большую роль в постоянном совершенствовании трансграничных и транзитных процедур, логистики и цифровизации торговли. Было отмечено продолжение шагов по укреплению торговых и инвестиционных отношений Азербайджана со странами CAREC: "За 9 месяцев 2024 года товарооборот между Азербайджаном и странами-членами CAREC достиг приблизительно 4 миллиардов долларов США, а доля стран CAREC в общем объеме внешней торговли Азербайджана составила 11,5%". Также подчеркнуто, что подписанная в рамках мероприятия "Бакинская декларация о партнерстве с CAREC по климату, инновациям и торговле" сформирует в регионе новую платформу поддержки инициатив в социальной, экономической и экологической сферах. Кроме того, в этих рамках будет облегчен процесс принятия новых "зеленых" принципов и будет поощряться диалог по вопросам торговли и изменения климата.

Президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава, генеральный директор Департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития Евгений Жуков, заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Казахстана Нурлан Байбазаров, председательствующий в программе CAREC в 2024 году, высказали мнения о партнерстве стран CAREC, совместных мерах против негативных последствий изменения климата, возможностях реализации "зеленых" проектов. На сессии состоялись презентации по Плану действий CAREC по изменению климата, Фонду подготовки проектов CAREC по климату и устойчивости, партнерстве CAREC по климату, инновациям и торговле.

В ходе мероприятия прошли дискуссии по вопросам подготовки к климатическим рискам, водной, энергетической и продовольственной безопасности, низкоуглеродным решениям, укреплению партнерства в борьбе с изменением климата. Между входящими в программу странами подписана "Бакинская декларация о партнерстве с CAREC по климату, инновациям и торговле".