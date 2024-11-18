https://news.day.az/economy/1708270.html

Сколько нефти было переработано в Азербайджане?

В Азербайджане в январе-октябре переработано более 5 млн тонн нефти, что равно показателю соответствующего периода прошлого года. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство энергетики. Напомним, в прошлом году в Азербайджане было переработано около 6,5 млн. тонн нефти, что на 4,84% больше, чем в годовом сравнении.