Ипотечный фонд Азербайджана расширяет услуги страхования

Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана привлечет услуги страхования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в связи с этим Фонд объявил тендер.

Претенденты могут представить свои предложения до 26 декабря по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 40.

Фонд прогнозирует, что выполнение указанных работ обойдется в 37 тыс. 728 манатов.