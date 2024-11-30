https://news.day.az/economy/1711801.html Ипотечный фонд Азербайджана расширяет услуги страхования Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана привлечет услуги страхования. Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в связи с этим Фонд объявил тендер. Претенденты могут представить свои предложения до 26 декабря по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 40.
Ипотечный фонд Азербайджана расширяет услуги страхования
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана привлечет услуги страхования.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, в связи с этим Фонд объявил тендер.
Претенденты могут представить свои предложения до 26 декабря по адресу: город Баку, Насиминский район, проспект Бюльбюля, 40.
Фонд прогнозирует, что выполнение указанных работ обойдется в 37 тыс. 728 манатов.
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