В некоторых сёлах Ордубада стартуют работы по проектированию систем водоснабжения и канализации

В восьми сёлах Ордубадского района начинаются работы по улучшению систем водоснабжения и канализации.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на единый интернет-портал государственных закупок, Служба водной мелиорации при Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана приступила к подготовительным работам в связи с этим проектом.

В частности, будут проведены работы по технико-экономическому обоснованию и разработке проектно-сметной документации для строительства систем водоснабжения и канализации в сёлах Вананд, Десте, Ханага, Агры, Дизе, Велевер, Башкенд и Горуглар.

Выполнение этих работ было поручено ООО Hinal Proje, которому за это будет выплачено 66 080 манатов.