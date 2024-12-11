АБИИ инвестирует более 150 миллионов долларов в солнечную энергетику Азербайджана

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) объявил о крупных инвестициях в солнечную энергетику в Азербайджане, что стало важным шагом в его стратегии действий в области климата.

Как передает Day.Az, об этом в эксклюзивном интервью Trend рассказала Селеха Локвуд, старший специалист АБИИ по климатической стратегии и политике.

Локвуд пояснила, что более широкая стратегия АБИИ в области климата направлена на взаимодействие с клиентами и укрепление стратегических партнерских отношений. "В прошлом году мы опубликовали план действий в области климата, в котором особое внимание уделяется тесному сотрудничеству с нашими клиентами и налаживанию значимых партнерских отношений. Эта конкретная инвестиция в Азербайджан является примером такого подхода, поскольку мы сотрудничаем с другими многосторонними банками развития (МБР) и самой страной для поддержки энергетических приоритетов", - сказала она.

Инвестиции на общую сумму 160 миллионов долларов будут направлены на строительство двух солнечных фотоэлектрических электростанций: Нефтчалинской солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 315 МВт и Билясуварской солнечной фотоэлектрической электростанции мощностью 445 МВт. Проект разрабатывается в партнерстве с ПАО "Abu Dhabi Future Energy Company" (Masdar) и внесет значительный вклад в развитие потенциала Азербайджана в области возобновляемой энергетики.

"Этот проект является преобразующей инвестицией, которая значительно изменит энергетический баланс Азербайджана, - отметила Локвуд. - Мы рады быть частью этой инициативы, которая имеет важное стратегическое значение для будущего энергетического ландшафта страны".

Проект совместно финансируется Азиатским банком развития (АБР) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), при этом SOCAR Green присоединяется к Masdar в качестве местного партнера. Локвуд подчеркнула, что это сотрудничество отражает приверженность АБИИ развитию регионального сотрудничества и поддержке стран в достижении их целей в области климата. "Партнерство с несколькими МБР и местными игроками подчеркивает важность сотрудничества в решении глобальных проблем, таких как изменение климата", - сказала она.

Инвестиции в солнечную энергетику согласуются с более широкой стратегией АБИИ по уделению приоритетного внимания зеленой инфраструктуре в соответствии с его обязательствами по Парижскому соглашению. "Наша стратегия уделяет приоритетное внимание зеленой инфраструктуре и соответствует целям Парижского соглашения, - заявила она. - С 1 июля 2023 года все наши инвестиции в проекты были приведены в соответствие с парижскими целями, и эта инвестиция не стала исключением".

Приверженность АБИИ проекту уже очевидна, поскольку его команда по инвестиционным операциям активно работает на местах в Азербайджане с первой недели реализации инициативы. "Мы уже на месте, взаимодействуем с коллегами в Азербайджане, обеспечивая бесперебойное продвижение проекта", - добавила Локвуд.