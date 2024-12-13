Yelo Bank сказал и сделал: каждому клиенту по одному дереву!

Yelo Bank организовал масштабную акцию по посадке деревьев в рамках кампании "Зеленый депозит". В поселке Мушвигабад было посажено более 1500 деревьев с участием команды Yelo, сотрудников компании AzInTelecom и представителей СМИ.



Этот социальный проект был реализован по инициативе вкладчиков Yelo Bank. Согласно условиям акции, стартовавшей в сентябре этого года, каждый сберегательный счет, открытый в Yelo Bank - как в филиалах, так и онлайн или через мобильное приложение с использованием электронной подписи SIMA Imza - стал вкладом в посадку одного дерева. Участники кампании получили от банка цифровой эко-сертификат, подтверждающий их участие в данной экологической инициативе.



Основная цель кампании - не только обеспечить вкладчикам выгодную доходность, но и оставить "зеленое наследие" для будущих поколений.



Yelo Bank активно поддерживает экологически устойчивые инициативы, внедряя их как во внутренней корпоративной культуре, так и в своей клиентской политике. Банк намерен и впредь защищать природу, развивать осознанное использование природных ресурсов и вдохновлять общество на участие в подобных инициативах.



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