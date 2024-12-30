В Азербайджане внесены изменения в решение относительно расходов на транспортировку нефтепродуктов
В Азербайджане внесены изменения в решение "Об изменении уровня ставок акцизов на нефтепродукты и некоторых вопросах, связанных со стоимостью транспортировки внутри страны" внесены изменения.
Как сообщает Day.Az, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно решению, выплату субсидии перевозчикам (поставщикам), указанным в части 2 настоящего решения, поручается обеспечить ЗАО "SOCAR PETROLEUM" из средств, выделяемых Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики из государственного бюджета.
Министерству финансов поручено ежегодно предусматривать в госбюджете субсидии на эти цели для Госнефтекомпании.
Государственной нефтяной компании в течение одного месяца поручено определить общие условия транспортировки (поставки) автомобильного бензина и дизельного топлива в Нахчыванскую Автономную Республику по согласованию с министерством финансов Азербайджанской Республики.
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