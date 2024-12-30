Беспошлинный доступ повысит экспорт товаров из ЕАЭС в Иран

Беспошлинный доступ товаров позволит государствам-членам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличить экспорт в Иран.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend начальник отдела специальных вопросов торгового регулирования Департамента торговой политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Кира Данильчева.

Как пояснила представитель ЕЭК, полноценное соглашение о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС было подписано в декабре 2023 года. Это соглашение значительно расширяет торговые отношения, предоставляя преференциальный доступ почти для 90% товаров. Также оно улучшает тарифные условия по сравнению с Временным соглашением, которое ограничивало снижение тарифов на товары Ирана до 4%.

Данильчева отметила, что торговля между сторонами развивается в обоих направлениях: экспорт товаров ЕАЭС в Иран стабильно растет, а иранская продукция поступает на рынок ЕАЭС.

"Учитывая традиционную экспортную специализацию экономик ЕАЭС, беспошлинный доступ поможет нарастить экспорт в Иран таких товаров, как зерновые, мясная продукция, сушеные овощи, мороженое, шоколад, кондитерские изделия и другие. В промышленной группе товаров улучшены условия доступа для изделий из металлов, продукции лесопромышленного комплекса, товаров химической промышленности, транспортных средств, сельскохозяйственного оборудования, бытовой техники и т.д.", - сказала она.

Напомним, что с 2019 года торговля между государствами-членами ЕАЭС и Ираном осуществляется в рамках Временного соглашения, направленного на создание зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, подписанного 17 мая 2018 года. Полноценное соглашение о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС было подписано в декабре 2023 года. Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев сообщил, что ожидается вступление соглашения в силу в ближайшее время.

Кроме того, 26 декабря на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге Ирану был предоставлен статус государства-наблюдателя при ЕАЭС.