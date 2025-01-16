Назначен новый председатель Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана
Назначен новый председатель правления Агентства инноваций и цифрового развития (IRIA) Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, на данную должность назначен Фарид Османов.
Ранее эту должность с 2023 года занимала Инара Велиева.
Отметим, что Фарид Османов окончил факультет Финансы и кредит Азербайджанского государственного экономического университета со степенями бакалавра и магистра.
Также Ф.Османов окончил факультет информатики и управления Азербайджанского государственного экономического университета по специальности Информационные технологии в мировой экономике, а затем получил степень магистра информационных систем и управления в Манчестерском университете Великобритании.
С 2005 года он работал на различных должностях в Департаменте информационных технологий Центрального банка Азербайджана, в 2013 году был назначен директором этого департамента. С 2020 года он продолжал работать в ЦБА в качестве генерального директора.
С августа 2024 года Фарид Османов занимал должность советника министра цифрового развития и транспорта Азербайджана.
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