Необходимо разработать многосторонний документ по взаимному признанию статуса операторов между странами-членами ОТГ - Акмалходжа Мавлонов
Необходимо разработать многосторонний документ по взаимному признанию статуса операторов между странами-членами Организации тюркоязычных государств (ОТГ).
Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета при министерстве экономики и финансов Узбекистана Акмалходжа Мавлонов в ходе Х заседания глав таможенных служб ОТГ.
По его словам, GPS-пломбы должны быть заменой физическому сопровождению.
"Мы поддерживаем инициативу по внедрению электронных пломб для упрощения перевозок. Для нас предоставляет большой интерес изучение оптимальных практик в странах ОТГ в данной области. В Узбекистане законодательно установлены порядок предоставления статуса уполномоченного экономического оператора, требования для включения в реестр категорий, а также перечень льгот для них", - сказал А. Мавлонов.
Он заявил, что на сегодняшний день в реестре уполномоченных экономических операторов Узбекистана имеется 61 участник внешней экономической деятельности.
"Это очень мало для большой страны. Нами подписаны международные договора о взаимном признании уполномоченных экономических операторов с Китаем, Россией и Республикой Беларусь. В этой связи мы поддерживаем дальнейшее развитие национальных программ, уполномоченных экономических операторов в странах ОТГ и предлагаем разработать многосторонний документ по взаимному признанию статуса данных операторов между странами-членами ОТГ. Также считаем целесообразным создать рабочую группу для координации работы в этом направлении", - сказал он.
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