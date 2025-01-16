Необходимо разработать многосторонний документ по взаимному признанию статуса операторов между странами-членами ОТГ

Необходимо разработать многосторонний документ по взаимному признанию статуса операторов между странами-членами Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

Как передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета при министерстве экономики и финансов Узбекистана Акмалходжа Мавлонов в ходе Х заседания глав таможенных служб ОТГ.

По его словам, GPS-пломбы должны быть заменой физическому сопровождению.

"Мы поддерживаем инициативу по внедрению электронных пломб для упрощения перевозок. Для нас предоставляет большой интерес изучение оптимальных практик в странах ОТГ в данной области. В Узбекистане законодательно установлены порядок предоставления статуса уполномоченного экономического оператора, требования для включения в реестр категорий, а также перечень льгот для них", - сказал А. Мавлонов.

Он заявил, что на сегодняшний день в реестре уполномоченных экономических операторов Узбекистана имеется 61 участник внешней экономической деятельности.

"Это очень мало для большой страны. Нами подписаны международные договора о взаимном признании уполномоченных экономических операторов с Китаем, Россией и Республикой Беларусь. В этой связи мы поддерживаем дальнейшее развитие национальных программ, уполномоченных экономических операторов в странах ОТГ и предлагаем разработать многосторонний документ по взаимному признанию статуса данных операторов между странами-членами ОТГ. Также считаем целесообразным создать рабочую группу для координации работы в этом направлении", - сказал он.