Азербайджан и АБР обсудили новую Рамочную программу партнерства на 2025-2029 годы

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Азиатский банк развития (АБР) обсудили новую Рамочную программу партнерства на 2025-2029 годы, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно данным ЦБА, первый заместитель председателя ЦБ Алияр Мамедъяров провел встречу со страновым менеджером АБР по Азербайджану Саннией Дуррани-Джамал.

В рамках встречи была представлена новая Рамочная программа партнерства по Азербайджану на 2025-2029 годы. На встрече была выражена удовлетворенность успешным сотрудничеством Азербайджана с АБР, а также проведен обмен мнениями о перспективах углубления этого партнерства.

Для более детального ознакомления с Рамочной программой партнерства предлагаем прочитать интервью.