Состоится заседание азербайджано-иранской экономической комиссии

21-22 января в Тегеране состоится 16-е заседание совместной экономической комиссии Азербайджана и Ирана.

Об этом в понедельник сообщает Day.Az со ссылкой на министерство дорог и городского развития Ирана.

Согласно информации, заседание комиссии возглавят министр дорог и городского развития Ирана Фарзана Садиг и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев.

Сообщается, что в заседании примет участие делегация из Азербайджана в составе 40 человек.

На заседании будут обсуждаться различные вопросы по экономике, транспорту, банковской, инвестиционной, энергетической, туристической и других сферам.

Ожидается, что 22 января после завершения обсуждения по этим вопросам будет подписан документ о сотрудничестве.