https://news.day.az/economy/1724424.html Азербайджан и ACWA Power обсудили шаги по увеличению доли ВИЭ в энергетической экосистеме Азербайджан и ACWA Power планируют расширение использования ВИЭ
Азербайджан и ACWA Power обсудили шаги по увеличению доли ВИЭ в энергетической экосистеме
Азербайджан и ACWA Power обсудили шаги по увеличению доли ВИЭ в энергетической экосистеме.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
В публикации отмечается, что состоялась встреча с генеральным директором ACWA Power Марко Арчелли.
"Наши обсуждения были сосредоточены на увеличении доли возобновляемых источников энергии в энергетической экосистеме Азербайджана, важности инициатив, реализованных в сотрудничестве с ACWA Power, а также совместных проектах", - говорится в публикации.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре