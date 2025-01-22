https://news.day.az/economy/1724540.html SOCAR и Nakkaş Holding подписали долгосрочный протокол о сотрудничестве SOCAR Türkiye Enerji, турецкое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), и Nakkaş Holding подписали долгосрочный протокол о сотрудничестве.
SOCAR и Nakkaş Holding подписали долгосрочный протокол о сотрудничестве
SOCAR Türkiye Enerji, турецкое подразделение Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), и Nakkaş Holding подписали долгосрочный протокол о сотрудничестве.
Как сообщает Day.Az, документ охватывает развитие логистики железнодорожных перевозок продукции SOCAR и создание объекта для торговли и хранения авиационного топлива в аэропорту Сабиха Гёкчен.
Протокол подписали главный исполнительный директор SOCAR Türkiye Enerji Эльчин Ибадов и председатель совета директоров Nakkaş Holding Рамазан Озтюрк.
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