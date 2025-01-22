Годовая инфляция в Азербайджане в 2024 году составила 4,9 процента.

Как сообщает Day.Az, об этом сегодня заявил председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов на пресс-конференции, посвященной параметрам процентного коридора.

"В прошлом году годовая инфляция составила 4,9 процента, продовольственная инфляция - 5,5 процента, непродовольственная инфляция - 2,4 процента, а инфляция в сфере услуг - 6,3 процента", - отметил председатель ЦБА.

Напомним, что сегодня решением Правления Центрального банка Азербайджанской Республики учетная ставка сохранена на уровне 7.25 процента, нижний предел процентного коридора - 6.25 процента, верхний предел процентного коридора - 8.25 процента.