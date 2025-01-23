Yelo Bank провел очередное мероприятие «Mastercard: Customer Tech Conference»

При поддержке Yelo Bank и международной платежной системы Mastercard Worldwide в нашей стране во второй раз прошло мероприятие "Customer Tech Conference". На мероприятии собрались более 70 представителей ведущих банков Азербайджана, чтобы обсудить последние тенденции в области финансов, а также технологические достижения и инновации, формирующие будущее банковской индустрии.

Конференция, прошедшая в Головном офисе Yelo Bank, стала уникальной платформой для обсуждения и обмена идеями по решению актуальных вопросов стремительно развивающейся финансовой экосистемы. Среди основных тем повестки дня были ожидаемые инновации второго квартала 2025 года, роль искусственного интеллекта в усилении кибербезопасности, а также достижения Mastercard в области криптовалют.

Стоит отметить, что в мае прошлого года Yelo Bank также провел первую в нашей стране "Customer Tech Conference".

Yelo Bank придает большое значение поддержке финансовых инноваций и внедрению международного опыта в Азербайджане. Подобные мероприятия представляют собой уникальную возможность узнать о новых технологиях, следить за актуальными трендами и укреплять профессиональные связи внутри отрасли. Мы с удовольствием продолжим поддерживать такие инициативы и в будущем.



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