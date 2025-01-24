Вырос экспорт химической продукции Азербайджана

В прошлом году из Азербайджана было экспортировано 1,1 миллиона тонн продукции химической промышленности на сумму 293,7 миллиона долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно информации, по сравнению с показателями 2023 года стоимость экспортируемой продукции химической промышленности выросла на 45,5 млн долларов США (18,3%), а объем - на 169,5 тыс. тонн (18%).

За отчетный период доля химической промышленности в общем экспорте Азербайджана составила 1,11%, а в ненефтяном секторе - 8,75%.

Отметим, что в течение 2024 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами (180 стран) на сумму 47,6 миллиарда долларов США.