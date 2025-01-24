Назначен новый руководитель Рабочей группы по развитию финрынков в Азербайджане

Назначен новый руководитель Рабочей группы по развитию финансовых рынков и доступности кредитов Комиссии по деловой среде и международным рейтингам Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил начальник сектора мониторинга, координации и оценки экономических реформ отдела экономической политики и промышленности Администрации Президента Вусал Шыхалиев.

По его словам, новым руководителем назначен заместитель председателя правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев.

Он сменил на этом посту бывшего заместителя председателя Рашада Оруджова.

Кадровое изменение было осуществлено на основании письма председателя ЦБА Талеха Казымова.