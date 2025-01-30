Cтатистика кредитного портфеля банков в Азербайджане

В Азербайджане продолжается рост кредитного портфеля банков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центральный банк, кредитный портфель банков в декабре увеличился на 0,4% или 109,5 миллиона манатов и достиг 27,5 миллиарда манатов.

Структура кредитного портфеля выглядит следующим образом: бизнес-кредиты - 53,8% (14787,2 миллиона манатов); потребительские кредиты - 30,7% (8,445 миллиона манатов); ипотечные кредиты - 15,5% (4245,5 миллиона манатов).

Всего в 2024 году кредитный портфель банков в абсолютном выражении вырос на 4 миллиарда 294,7 миллиона манатов (в том числе бизнес-кредиты на 2170,4 млн манатов, потребительские кредиты - на 1508 млн манатов, ипотечные кредиты - на 616,4 млн манатов).