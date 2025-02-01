Стали известны доходы Азербайджана от экспорта фундука

В прошлом году Азербайджан экспортировал 20,2 тысячи тонн фундука на сумму 128,9 миллиона долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это на 5,7 млн долларов США (4,6%) больше показателя 2023 года по стоимости и на 3,2 тыс. тонн (13,8%) меньше по объему.

В 2024 году экспорт фундука составил 0,49% от общего экспорта страны и 3,84% от экспорта ненефтяного сектора.

Отметим, что в течение 2024 года из Азербайджана было экспортировано 686,2 тысячи тонн фруктов и овощей на сумму 707,8 миллиона долларов США. По сравнению с показателями 2023 года стоимость экспортируемых фруктов и овощей снизилась на 18,1 млн долларов США (2,5%), а объем - на 35,8 тыс. тонн (5%).