https://news.day.az/economy/1727316.html Нефть подорожала на мировых рынках В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость апрельского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,98% и составила $76.41 баррель. Как сообщает АПА-Экономикс, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в марте, повысилась на 1.94% и составила $73.94.
Нефть подорожала на мировых рынках
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость апрельского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,98% и составила $76.41 баррель.
Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в марте, повысилась на 1.94% и составила $73.94.
Ранее мы сообщали, что азербайджанская нефть продолжает расти в цене.
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