Нефть подорожала на мировых рынках

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость апрельского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,98% и составила $76.41 баррель.

Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в марте, повысилась на 1.94% и составила $73.94.

Ранее мы сообщали, что азербайджанская нефть продолжает расти в цене.