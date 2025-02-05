В Кяльбаджаре стартует проектирование двух сел
Начинается проектирование двух сел в Кяльбаджарском районе.
Как сообщает в среду Day.Az, речь идет о проектировании сел Отаглы и Чыраг (вместе с селом Товладере) Кяльбаджарского района.
В связи с этим в Службе восстановления, строительства и управления в Кяльбаджарском районе уже начались соответствующие работы.
Проектирование вышеуказанных сел было поручено Закрытому акционерному обществу (ЗАО) "PBA", с которым были заключены договора.
Согласно договорам, за проектирование села Отаглы ЗАО было выплачено 596,1 тысячи манатов, а за проектирование села Чыраг (вместе с селом Товладере) - 594,8 тысячи манатов.
Напомним, что после победы армии Азербайджана во Второй Карабахской войне, согласно трехстороннему заявлению, подписанному 10 ноября 2020 года лидерами Азербайджана, Армении и России, 25 ноября того же года Кяльбаджарский район был возвращен Азербайджану.
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