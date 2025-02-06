SOCAR открыла первую автозаправочную станцию в Шуше

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) открыла свою первую автозаправочную станцию (АЗС) в городе Шуша, сообщает Day.Az со ссылкой на компанию.

Новая АЗС, расположенная на одной из самых загруженных автомобильных магистралей - дороге Шуша-Ханкенди-Лачын, оснащена тремя топливораздаточными колонками. На станции доступны бензины марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, а также дизельное топливо.

С учетом потребностей владельцев электромобилей на территории станции также установлена зарядная станция.

С введением в эксплуатацию новой АЗС общее количество заправочных станций под брендом SOCAR в стране достигло 69, а нефтебаз - 13. При этом девять из них расположены в Карабахе и Восточном Зангезуре.