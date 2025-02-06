SOCAR и Crescent Petroleum изучают возможности для сотрудничества

Обсуждены потенциальные возможности для сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Crescent Petroleum, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с генеральным директором Crescent Petroleum Маджидом Джафаром. Стороны обменялись информацией о деятельности своих компаний.

Во время встречи стороны обсудили широкий спектр возможностей для сотрудничества в различных областях энергетического сектора.

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