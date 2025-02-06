https://news.day.az/economy/1728235.html SOCAR и Crescent Petroleum изучают возможности для сотрудничества Обсуждены потенциальные возможности для сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Crescent Petroleum, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.
SOCAR и Crescent Petroleum изучают возможности для сотрудничества
Обсуждены потенциальные возможности для сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и Crescent Petroleum, сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR.
Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с генеральным директором Crescent Petroleum Маджидом Джафаром. Стороны обменялись информацией о деятельности своих компаний.
Во время встречи стороны обсудили широкий спектр возможностей для сотрудничества в различных областях энергетического сектора.
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