https://news.day.az/economy/1728623.html

На одном из азербайджанских нефтепроводов произошла утечка

На нефтепроводе "Нефтяные Камни"-Чилов-Шах Сачи-Дубанди произошла утечка. Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в государственной нефтяной компании SOCAR. "Несмотря на трудности, вызванные ветреной погодой, принимаются соответствующие меры для исправления ситуации",- сказали в компании. Новость обновляется