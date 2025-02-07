https://news.day.az/economy/1728623.html На одном из азербайджанских нефтепроводов произошла утечка На нефтепроводе "Нефтяные Камни"-Чилов-Шах Сачи-Дубанди произошла утечка. Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в государственной нефтяной компании SOCAR. "Несмотря на трудности, вызванные ветреной погодой, принимаются соответствующие меры для исправления ситуации",- сказали в компании. Новость обновляется
На одном из азербайджанских нефтепроводов произошла утечка
На нефтепроводе "Нефтяные Камни"-Чилов-Шах Сачи-Дубанди произошла утечка.
Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в государственной нефтяной компании SOCAR.
"Несмотря на трудности, вызванные ветреной погодой, принимаются соответствующие меры для исправления ситуации",- сказали в компании.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре