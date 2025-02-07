На одном из азербайджанских нефтепроводов произошла утечка

На нефтепроводе "Нефтяные Камни"-Чилов-Шах Сачи-Дубанди произошла утечка.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в государственной нефтяной компании SOCAR.

"Несмотря на трудности, вызванные ветреной погодой, принимаются соответствующие меры для исправления ситуации",- сказали в компании.

Новость обновляется