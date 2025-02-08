Нефть на мировых рынках подорожала

В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость апрельского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,50% и составила $74,66 баррель.

Как сообщает Day.Az, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в марте, повысилась на 0,55% и составила $71.