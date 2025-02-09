Вырос товарооборот между Азербайджаном и США

В прошлом году объем торговых операций между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки (США) составил 1,7 миллиарда долларов США.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном таможенном комитете.

Согласно данным, это на 848,8 миллиона долларов США, или в 1,9 раза больше, чем в 2023 году.

За отчетный период торговый оборот с Соединенными Штатами Америки составил 3,63% от общего торгового оборота Азербайджана.

В прошлом году Азербайджан экспортировал в Соединенные Штаты продукции на сумму 135 миллионов долларов США, что в 119 миллионов долларов США или в 8,4 раза больше, чем в 2023 году.

В 2024 году Азербайджан увеличил импорт продукции из США на 729,7 миллиона долларов США, или в 1,8 раза, до 1,6 миллиарда долларов США в год. За этот период импортные операции с Америкой составили 7,68% от общего импорта страны.

Отметим, что в течение 2024 года Азербайджан провел торговые операции с зарубежными странами (180 стран) на сумму 47,6 миллиарда долларов США. Сообщается, что это на 3,6 миллиарда долларов США, или на 7% меньше, чем в 2023 году.

На долю экспорта пришлось 26,5 миллиарда долларов США внешнеторгового оборота, импорта - 2,6 миллиарда долларов США. За последний 1 год экспорт сократился на 7,3 миллиарда долларов США или на 21,7%, а импорт увеличился на 3,8 миллиарда долларов США или на 21,8%. В результате во внешней торговле образовалось положительное сальдо в размере 5,5 миллиарда долларов США. Это также в 3 раза меньше, чем в годовом исчислении.